Poèmes En-Chantés, Apéro poétique Savenay, vendredi 22 mars 2024.

Poèmes En-Chantés, Apéro poétique Savenay Loire-Atlantique

Par Coop’Arts

Poèmes En-Chantés est un récital de poèmes lus et chantés, mis en musique par trois comparses au gré de leurs affinités. Il se compose d’écritures poétiques variées, d’auteurs connus et d’autres pas. Ce qui les réunit, c’est la musicalité des mots associée aux notes des instruments (accordéon, clarinette, guitare, violoncelle), et au son des voix, pour vous en-chanter.

À l’occasion du Printemps des Poètes

Sur inscription :

En ligne https://www.billetweb.fr/poemes-en-chantes-apero-poetique

Par téléphone 02 40 56 96 95 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 19:00:00

fin : 2024-03-22

Médiathèque Couvent des Cordeliers

Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire

