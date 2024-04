OLYMPIADES Saint-Brevin-les-Pins, mardi 30 avril 2024.

OLYMPIADES Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

La Journée Olympiade aura lieu le mardi 30 avril à Saint Père en Retz

Cette journée offrira la possibilité à tous et à toutes de découvrir et s’initier à de nouvelles pratiques.

Ce sera l’occasion de s’enrichir de nouvelles valeurs et de s’amuser, tout en respectant les règles de vie et les valeurs du sport.

C’est avec un encadrement adapté et surtout le plaisir de partager une journée festive que nous participons à ce grand événement Terre de Jeu 2024 .



Horaire : 9h30-16h30

Programme : Grand jeux le matin-Découverte et initiation l’après-midi.

1.Boxing Tour

2.Footfreestyler- initiation+show

3.Tchac Ultimate

4.Association Archè Sud Estuaire

5.Basket

6.Badmington

7.Club Karaté KEN’ZEN. Saint-Père-en-Retz. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 09:30:00

fin : 2024-04-30 16:30:00

Stade Jean Vincent

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire info@cc-sudestuaire.fr

L’événement OLYMPIADES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2024-03-29 par eSPRIT Pays de la Loire