Festival côté Jardin Parc Chavat, rue du Port, 33720 Podensac, 25 juin 2021 20:00-25 juin 2021 23:00, Podensac. 25 et 26 juin Gratuit communication@podensac.fr Le temps d’un week-end de juin à Podensac, la magie s’empare du fascinant parc Chavat ! Un festival de spectacles de rue dans un jardin remarquable… Spectacles gratuits ! Programme VENDREDI 25 JUIN 2021

> 20h00 « Hamlet Crazy Road » – Cie Les Barbus – Théâtre burlesque – Durée : 50 min. A partir de 10 ans.

> 21h00 « Liquide » – Cie Plante un regard – Solo de clown – Durée : 1 h. A partir de 12 ans. SAMEDI 26 JUIN 2021

> 16h00 « Le Cerf au Sabot d’Argent » – Compagnie l’Aurore – marionnettes et clown – à partir de 6 ans. Durée : 50 min.

> 17h00 « Ça va mieux en le disant » – Cie Sons de toile – à partir de 9 ans – Durée : 45mn (également à 21h00).

> 17h00 «Ma vie de grenier» – Carnage Productions – Tout public – Durée : 1h30 min (également à 21h00).

> 20h00 Fanfare Turbo Dièse 2000. Tout public.

> 21h00 « Ça va mieux en le disant » – Cie Sons de toile – à partir de 9 ans – Durée : 45mn

> 21h00 «Ma vie de grenier» – Carnage Productions – Tout public – Durée : 1h30 min GROUPE DES CINQ. AUTOUR DU PROJET DE RESTAURATION DU CHÂTEAU D’EAU LE CORBUSIER À PODENSAC

> 14h00 à 14h30 : «Intima Natura» Intervention sonore d’Anthony Carcone (au Château d’eau).

> 14h30 à 15h30 : Conférence et présentation du projet de restauration (près des bassins du parcours d’eau).

> 15h30 à 16h00 : Intervention sonore Organisé par la Mairie de Podensac. Avec Les Scènes d'Eté en Gironde et Agenda des Festivals en Nouvelle Aquitaine. Avec le soutien de la Communauté de Communes Convergence Garonne.

