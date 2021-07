Pluguffan Kerbaskiou Pluguffan Finistère Finistère, Pluguffan Le Trio Cordalys en concert à Kerbaskiou Kerbaskiou Pluguffan Finistère Pluguffan Catégories d’évènement: Finistère

Le Trio Cordalys en concert à Kerbaskiou Kerbaskiou Pluguffan Finistère, 17 juillet 2021 18:30-17 juillet 2021 20:00, Pluguffan. Samedi 17 juillet, 18h30 Participation libre / Réservation conseillée 0607033648 Quatre compositeurs de la 2nde moitié du 19ème siècle et un détour au 18ème avec Mozart Programe du concert :

Fritz Kreisler, Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Strauss, Antonin Dvorak,

