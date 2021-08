Labastide-Cézéracq Musée les Outils d'autrefois,la Boîte aux Souvenirs Labastide-Cézéracq, Pyrénées-Atlantiques Plongée dans les métiers du passé Musée les Outils d’autrefois,la Boîte aux Souvenirs Labastide-Cézéracq Catégories d’évènement: Labastide-Cézéracq

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Musée les Outils d’autrefois, la Boîte aux Souvenirs Gratuit : participation libre. Entrée libre.

Exposition d’une collection d’un passionné présentant les objets d’autrefois. Musée les Outils d’autrefois,la Boîte aux Souvenirs 33 bis carrère de Cap Sus, 64170 Labastide Cézeracq Labastide-Cézéracq Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T09:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T18:00:00

