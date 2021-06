Plein Champ #3 Parc du Gué de Maulny, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Le Mans.

Plein Champ #3 ————– ### Festival d’arts urbains _Du 2 au 4 juillet 2021_ ———————— ### _Parc du Gué de Maulny, Le Mans_ Carte blanche est donnée à 35 artistes nationaux et internationaux durant trois jours. Des créations en direct mais aussi des concerts, des ateliers d’initiation, des jeux… Moment phare du week-end : » Le Cube » monumental sera le support d’une création inédite par quatre artistes. – 35 artistes : Ad Ec (Nîmes), Ador (Nantes), Alice Hervé (Le Mans), Bault (Paris), Blossom (Saint-Malo), BREZ (Rennes), Carni Bird (Bordeaux), Case Maclaim (Allemagne), David Selor (Bordeaux), GretL (Angers), HOBZ (Paris), Jean Rooble (Bordeaux), JEFGRAFFIK (Vannes), K2B (Amiens), Kar Le Gou (Le Mans), KASHINK (Paris), Kazy (Nantes), KORSé (Nantes), LadyBug (Nantes), La Racle (Le Mans), LOUYZ (Paris), Lucie Vandevelde (Le Mans), Nab (Le Mans), NEAN (Belgique), Olivia de Bona (Paris), Popay (Paris), Raizin (Angers), Sckaro (Le Havre), Semor (Nantes), Tanala (Nantes), Veneno (Nantes), Wen2 (Brest), Wikilynca (Le Mans), Zabou (Angleterre), et ZOER (Mexique) – « Ligne de front », une performance par Paul Bloas et Serge Teyssot-Gay – 8 concerts & DJ-sets : Sharklo, Praktika, TeKeMaT, Only Wax, Smak Fly, Les Gordon, Julien Lebrun et Guts – Mur d’expression : le festival met à votre disposition deux espaces de « libre expression ». N’oubliez pas votre matériel ! – Exposition du collectif Lourd – Ateliers d’initiation à la photographie-collage (ADL et Lapin Blanc), à la fresque (Mojito Fraise), au graff et pochoirs (Pierre Perronno) – Présence de la ludothèque Planet’Jeux et de la sérigraphie La Racle – Pézize, une installation gonflable monumentale à contempler, créée par le collectif Dynamorphe – Mise en lumière du site par l’Atelier Ohm – Bar et food trucks sur le site Du vendredi 2 juillet à 16h jusqu’au dimanche 4 juillet à 18h. Gratuit Accessibilité : Parking gratuit pour voiture & vélo (accès rue des Batignolles) Renseignements : Service culturel de la Ville du Mans – 02 43 47 36 52 Retrouvez le programme complet sur [https://www.lemans.fr/agenda/](https://www.lemans.fr/agenda/) Suivez PLEIN CHAMP sur Instagram : [https://www.instagram.com/pleinchamp_lemans/](https://www.instagram.com/pleinchamp_lemans/)

Parc du Gué de Maulny Rue des Batignolles, Le Mans



2021-07-02T16:00:00 2021-07-02T23:30:00;2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T23:30:00;2021-07-04T14:00:00 2021-07-04T18:00:00