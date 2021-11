Parthenay Parthenay 79200, Parthenay Playmo parth’ 3 2021 Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: 79200

Parthenay

Playmo parth’ 3 2021 Parthenay, 5 février 2022, Parthenay. Playmo parth’ 3 2021 Palais des Congrés 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay

2022-02-05 10:00:00 – 2022-02-06 17:00:00 Palais des Congrés 22 Boulevard de la Meilleraye

Parthenay 79200 2 EUR L’association Playmo Parth​ organise une grande exposition avec

vente de figurines issues de collection privée.

Tombolas et buvettes L’association Playmo Parth​ organise une grande exposition avec

vente de figurines issues de collection privée.

Tombolas et buvettes +33 6 38 14 98 12 L’association Playmo Parth​ organise une grande exposition avec

vente de figurines issues de collection privée.

Tombolas et buvettes Playmo parth

Palais des Congrés 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 79200, Parthenay Autres Lieu Parthenay Adresse Palais des Congrés 22 Boulevard de la Meilleraye Ville Parthenay lieuville Palais des Congrés 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay