Play with me (performance) Le Gymnase | CDCN, 29 novembre 2021, Roubaix.

Play with me (performance)

du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre à Le Gymnase | CDCN

Quelque part entre l’aire de jeu et l’installation artistique. Ainsi pourrait-on définir la nouvelle création d’Éric Arnal-Burtschy. Après avoir sculpté la lumière dans Deep are the Woods, le chorégraphe, performer et chercheur nous propose cette fois de vibrer avec le son. Pour concevoir Play with me, il a imaginé en collaboration avec Chapelier fou et Laura Muyldermans un ensemble de six dispositifs adaptés aussi bien aux extérieurs qu’à l’espace public, dans lequel des mélodies sont activées par l’action du corps. Ici une balançoire musicale, là un mat produisant des rythmes en tournant… Ces boucles musicales aux sonorités électroniques invitent irrésistiblement au déhanchement, et même à la danse. L’intensité de chaque action permet de moduler le son – par exemple en s’élançant plus ou moins haut. Plus fort : les mouvements des participants permettent de signer des compositions spontanées en direct ! Cette fois, vous aurez vraiment le rythme dans la peau. **Ce spectacle est programmé par La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole au Gymnase, à Roubaix (dans le cadre de son nomadisme) et dans le cadre du festival** _**Next**_ _Production BC Pertendo & Still Tomorrow_ _Coproduction et partenaires Région Hauts-de-France, NEXT Festival / La rose des vents Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq, Le Gymnase CDCN Roubaix – Hauts-de-France, De Grote Post – Oostende ; en cours_

Dès 6 ans. 5€

Le Gymnase | CDCN 5 rue du Général Chanzy 59100 Roubaix Roubaix Nord



