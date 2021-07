Bordeaux La Manufacture CDCN Bordeaux, Gironde Plateau ChorégraFish – Fish & Shoes La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

La Manufacture CDCN, le jeudi 23 septembre à 19:30

Plateau ChorégraFish – Fish & Shoes ———————————– ### PLATEAU CHORÉGRAPHIQUE **23 septembre à 19h30 / tout public / le temps d’une soirée avec DJ set :)** Le plateau chorégraFish est une expérience vibrante, une sélection de projets courts, jeunes, presque aboutis ou encore en cours, sans limites de style ni de discipline, mais tous engagés dans l’écriture chorégraphique. Tout au long de la soirée, un DJ set mène la danse et fluidifie les échanges. « Laissez-vous surprendre par ce qui grouille sur le territoire, par le début de quelque chose de potentiellement grand » annonce l’association Fish & Shoes pour ce nouveau rendez-vous du «Fish Mind», son festival international de danse qui se tiendra en septembre dans différents lieux de la ville de Bordeaux. — Photo © MC Monin — En co-organisation avec Fish & Shoes dans le cadre du festival Fish Mind — + d’infos ici : [Plateau ChorégraFish](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/plateau-choregrafish-23-09-21/)

tarif plein 12€ – tarif réduit 10€ – tarif jeune/tarif groupe 8€ – carte Manuf’ 10€ – carte Manuf’réduit 8€ tarif Pass-Culture > voir sur pass.culture.fr

2021-09-23T19:30:00 2021-09-23T22:00:00

