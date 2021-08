Oltingue Oltingue Haut-Rhin, Oltingue Plantes envahissantes : solutions dans le Sundgau Oltingue Oltingue Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Balsamine de l'Himalaya, Renouée du Japon… ces noms sont entrés dans le langage courant de tous ceux qui s'intéressent à la nature. Etouffant les plantes locales et uniformisant les paysages, notamment sur les cours d'eau, les plantes envahissantes ne sont pourtant pas une fatalité. Dans le sud du territoire, Lukas Merkelbach de l'association MerNatur vous invite à le suivre le long d'un parcours pour vous montrer les actions entreprises et le résultat concret de leur lutte sur le développement de ces plantes. Inscription obligatoire avant le vendredi 3 septembre.

