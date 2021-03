PLAISIR Espace Coluche Plaisir PLAIDOIRIES Espace Coluche PLAISIR Catégorie d’évènement: Plaisir

Un acteur, cinq plaidoiries, cinq moments de vérité. À Bobigny, Gisèle Halimi défend l’avortement. Elle dénonce une loi obsolète qui empêche les femmes de disposer librement de leur corps. En 1976, c’est à la peine de mort que Paul Lombard s’attaque, en voulant éviter la peine capitale à Christian Ranucci. A Clichy-sous-Bois, Jean-Pierre Mignard défend les familles de Zyed Benna et Bouna Traoré, électrocutés dans un poste électrique pour avoir tenté d’échapper à un contrôle de police. En 2006, l’acte infanticide de Véronique Courjault lève le tabou du déni de grossesse. À Bordeaux, le procès de Maurice Papon revisite les heures sombres de l’histoire de France. Les grandes affaires judiciaires ne sont jamais enregistrées. Les paroles s’effacent. Mais grâce au travail de reconstitution conduit par Matthieu Aron, les mots sont à nouveau prononcés. Mise en scène Eric Théobald, Adaptation Matthieu Aron avec Richard Berry En raison de la crise du Covid-19 et sous réserve que les mesures de distanciation sociales soient prolongées en septembre, nous ne sommes pas en mesure de garantir votre placement précis en salle. Nous mettrons tous les moyens en œuvre pour vous assurer de belles soirées de détente dans nos murs en toute sécurité. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 25,00€

PLAIDOIRIES Durée : 1h30 Espace Coluche 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T17:00:00 2021-06-06T19:00:00

