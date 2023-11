MARCHÉ TRADITIONNEL DE MARVEJOLS Place du Soubeyran Marvejols, 6 janvier 2024, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Marché traditionnel de Marvejols, toute l’année, le samedi matin

Place du Soubeyran et rue de la République :

Producteurs locaux de : – viande – fromages – légumes – pains, viennoiseries – miel – épices et condiments – plats cuisinés,

Place Henri ….

2024-01-06 fin : 2024-01-06 13:00:00. EUR.

Place du Soubeyran

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Traditional Marvejols market, year-round, Saturday mornings

Place du Soubeyran and rue de la République:

Local producers of : – meat – cheeses – vegetables – breads, pastries – honey – spices and condiments – ready-made meals,

Place Henri …

Mercado tradicional de Marvejols, todo el año, los sábados por la mañana

Place du Soubeyran y rue de la République :

Productores locales de : – carne – queso – verduras – pan, bollería – miel – especias y condimentos – platos preparados,

Place Henri …

Traditioneller Markt in Marvejols, ganzjährig am Samstagmorgen

Place du Soubeyran und Rue de la République :

Lokale Produzenten von : – fleisch – Käse – Gemüse – Brot, Gebäck – Honig – Gewürze und Würzmittel – Fertiggerichte,

Place Henri …

Mise à jour le 2023-11-10 par 48 – OT Gévaudan Destination