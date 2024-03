CONFÉRENCE « LES TIQUES LES DÉCOUVRIR, C’EST S’EN PRÉMUNIR » Mende, mardi 30 avril 2024.

CONFÉRENCE « LES TIQUES LES DÉCOUVRIR, C’EST S’EN PRÉMUNIR » Mende Lozère

Conférence proposée par le Centre d’Etudes et de Recherches Benjamin Bardy et animée par Charles Duterte, animateur de l’ALEPE.

Entrée libre et gratuite.

Renseignements 04 66 65 24 46…

Conférence proposée par le Centre d’Etudes et de Recherches Benjamin Bardy et animée par Charles Duterte, animateur de l’ALEPE.

Entrée libre et gratuite.

Renseignements 04 66 65 24 46 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 17:30:00

fin : 2024-04-30

Chemin de Saint-Ilpide

Mende 48000 Lozère Occitanie

L’événement CONFÉRENCE « LES TIQUES LES DÉCOUVRIR, C’EST S’EN PRÉMUNIR » Mende a été mis à jour le 2024-03-18 par 48 OT de Mende