MARCHÉ DU PRINTEMPS Esclanèdes, mercredi 1 mai 2024.

MARCHÉ DU PRINTEMPS Esclanèdes Lozère

Le foyer rural du Bruel d’Esclanèdes organise un marché de printemps sur la place du village à Esclanèdes réunissant des producteurs locaux et artisans du département.

Possibilité de restauration à midi, buvette toute la journée et vente de pain cuit au four.

Renseignements et inscriptions au 06 51 50 92 26 ou foyer.rural.esclanedes.48@gmail.com EUR.

Début : 2024-05-01

fin : 2024-05-01

Place du four

Esclanèdes 48230 Lozère Occitanie foyer.rural.esclanedes.48@gmail.com

