RANDO DU MUGUET – CYCLO CLUB MARVEJOLAIS Bourgs sur Colagne, mercredi 1 mai 2024.

RANDO DU MUGUET – CYCLO CLUB MARVEJOLAIS Bourgs sur Colagne Lozère

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 1er Mai 2024 pour la deuxième randonnée du muguet au stade de foot du Monastier (48100 Bourg-sur-colagne).

Routes et VTT/VTTAE

Accueil à partir 07h30

Collation au départ et à l’arrivée

Inscription Routes et…

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 1er Mai 2024 pour la deuxième randonnée du muguet au stade de foot du Monastier (48100 Bourg-sur-colagne).

Routes et VTT/VTTAE

Accueil à partir 07h30

Collation au départ et à l’arrivée

Inscription Routes et VTT/VTTAE 8€

Marche à partir de 10h

Inscription marche 3€

Inscription marche+ repas 20€

Rando suivi d’un repas complet 18 € organisée par le comité des fêtes du Monastier

Inscriptions au repas obligatoire avant le lundi 29 Avril au 06 48 76 16 36

1 parcours marche:

7km 200 D+

2 parcours VTT/VTTAE: Ravitaillement au Salelles (48230)

27 km 600 D+ Balisé

40 km 1100 D+ Télécharger la trace GPX

2 parcours routes: Ravitaillement au Salelles (48230)

54 km 820 D+

86 km 1500 D+ 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 07:30:00

fin : 2024-05-01

stade du Monastier

Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie

L’événement RANDO DU MUGUET – CYCLO CLUB MARVEJOLAIS Bourgs sur Colagne a été mis à jour le 2024-04-09 par 48 OT Gévaudan Destination