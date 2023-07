MARCHÉ – FOUSSAIS-PAYRÉ Place de l’église Foussais-Payré, 4 janvier 2023, Foussais-Payré.

Foussais-Payré,Vendée

Petit marché de producteurs locaux tous les mercredis matin toute l’année sur la place autour de l’église..

2023-01-04 fin : 2023-01-04 12:30:00. .

Place de l’église

Foussais-Payré 85240 Vendée Pays de la Loire



Small market of local producers every Wednesday morning all year round on the square around the church.

Pequeño mercado de productores locales todos los miércoles por la mañana durante todo el año en la plaza alrededor de la iglesia.

Kleiner Markt mit lokalen Erzeugern das ganze Jahr über jeden Mittwochmorgen auf dem Platz um die Kirche.

Mise à jour le 2023-01-12 par Vendée Expansion