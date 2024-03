Semaine des initiatives Suivre la piste de l’eau potable La Réorthe, jeudi 2 mai 2024.

Semaine des initiatives Suivre la piste de l’eau potable La Réorthe Vendée

D’où vient l’eau de votre robinet ? Comment est-elle captée et quelles sont les étapes pour la rendre potable ? Venez visiter le barrage et l’usine de production d’eau potable de l’Angle Guignard. Vous découvrirez également comment Vendée Eau s’organise pour gérer cette ressource précieuse et fortement sollicitée.

Pas d’accès PMR

Parking sur place

Pensez au covoiturage .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 14:30:00

fin : 2024-05-02 16:00:00

3 L’Angle Guignard

La Réorthe 85210 Vendée Pays de la Loire

