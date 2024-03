Fête des jardins L’Aiguillon-la-Presqu’île, mercredi 1 mai 2024.

Le Comité d’Animation de l’Aiguillon La Presqu’île propose une journée en lien avec la nature au Parc de la Presqu’île

Un vide-Jardin, 3€ le mètre

Un Troc-Plantes (venez échanger vos graines ou plantes gratuitement)

Un Village Nature constitué d’artisans locaux, de peintres, d’ateliers et d’exposants en lien avec le jardinage, le low-tech, le recyclage et le respect de l’environnement. Même les enfants auront leur atelier dédié. Venez apprendre et échanger votre savoir avec nous.

Buvette et snacking sur place .

Début : 2024-05-01 10:00:00

fin : 2024-05-01 18:00:00

Le Parc

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire comitedanimation85460@gmail.com

