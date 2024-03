Semaine des initiatives Comprendre le fonctionnement de l’assainissement Salle des Fêtes Corpe, jeudi 2 mai 2024.

Semaine des initiatives Comprendre le fonctionnement de l’assainissement Salle des Fêtes Corpe Vendée

Comment sont traitées nos eaux usées lorsque l’on habite en campagne ? Nous ne sommes pas tous raccordés à un réseau d’assainissement collectif, le plus courant en ville. Les services de la Communauté de communes, le fabricant et l’installateur évoqueront avec vous le fonctionnement d’un système d’assainissement autonome. Chacun joue son rôle pour mettre en place, suivre et entretenir ces installations. Un pot de l’amitié conclura la visite.

Accès PMR possible

Parking sur place

Pensez au covoiturage .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 10:30:00

fin : 2024-05-02 12:00:00

Salle des Fêtes 2 rue De L’Ouche Marchand

Corpe 85320 Vendée Pays de la Loire

L’événement Semaine des initiatives Comprendre le fonctionnement de l’assainissement Corpe a été mis à jour le 2024-03-20 par Vendée Expansion