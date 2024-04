ATELIER « HERBIER ENFANT » AU CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte, mercredi 1 mai 2024.

ATELIER « HERBIER ENFANT » AU CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte Vendée

Atelier fabrication d’un herbier

Le parc du château de Terre-Neuve regorge de fleurs, de feuilles d’arbres, etc. Les enfants

iront dans le parc récolter des plantes puis avec l’aide des animateurs les identifieront. De

retour dans la salle, les enfants créeront un herbier et feront des empreintes de leurs

trouvailles sur de l’argile. Au cours de cet atelier, ils pourront en apprendre plus sur la

nature qui les entoure et repartiront avec leur herbier pour garder une trace de leurs

découvertes.

Informations pratiques:

Mercredis 17 avril et 1er mai 2024 de 10h00 à 12h00

Tarif:

• 6 € par enfant ( 6 places par atelier ) âge recommandé 6-12 ans

Sur réservation uniquement

• Par téléphone 02.51.69.17.75

• par mail commercialterreneuve@gmail.com

Durée

• 2h00 de 10h00 à 12h00. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 10:00:00

fin : 2024-05-01 12:00:00

Château de Terre-Neuve 1 Rue Jarnigande

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire commercialterreneuve@gmail.com

L’événement ATELIER « HERBIER ENFANT » AU CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2024-03-28 par Vendée Expansion