Marché à Mézières-sur-Issoire Place de la République Val d’Issoire, 8 octobre 2023, Val d'Issoire.

Val d’Issoire,Haute-Vienne

Le marché à Val d’Issoire – Mézières-sur-Issoire à lieu le deuxième dimanche du mois, Place de la République..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

Place de la République

Val d’Issoire 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The market in Val d’Issoire – Mézières-sur-Issoire takes place on the second Sunday of the month, Place de la République.

El mercado de Val d’Issoire – Mézières-sur-Issoire tiene lugar el segundo domingo de cada mes, en la Place de la République.

Der Markt in Val d’Issoire – Mézières-sur-Issoire findet am zweiten Sonntag des Monats auf dem Place de la République statt.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Pays du Haut Limousin