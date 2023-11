La promesse Brel Place de la liberté Bayonne, 29 mars 2024, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Non, Arnaud Askoy n’est pas Brel mais à l’entendre, à le voir, on pourrait y croire.

Arnaud donne chair avec sincérité au Grand Jacques.

La ressemblance troublante, l’empreinte vocale saisissante, le respect des outils fondamentaux de mise scène de Brel ne sont que des éléments physiques du spectacle, le décor nécessaire.

A l’image des arrangements originaux de Roland Romanelli, c’est bien la flamme personnelle d’Arnaud Askoy, cette charge émotionnelle, généreuse, qui doit venir nous bouleverser, faire naître une magie comparable à celle de l’époque, comme une toile impressionniste vivante.

Telle est la promesse : « Ceci n’est pas Brel ! » aurait dit Magritte… Laissez-vous faire….

Place de la liberté Théâtre Michel Portal

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



No, Arnaud Askoy isn’t Brel, but to hear and see him, you’d think he was.

Arnaud sincerely brings Brel to life.

The uncanny resemblance, the striking vocal imprint, the respect for Brel’s fundamental staging tools are only the physical elements of the show, the necessary décor.

Like Roland Romanelli’s original arrangements, it’s Arnaud Askoy’s personal flame, his generous emotional charge, that must move us, creating a magic comparable to that of the period, like a living impressionist canvas.

This is the promise: « Ceci n’est pas Brel! » as Magritte would have said… Let yourself be carried away…

No, Arnaud Askoy no es Brel, pero al oírle y verle, se diría que lo es.

Arnaud da vida sinceramente a Brel.

El asombroso parecido, la sorprendente impronta vocal, el respeto por las herramientas fundamentales de la puesta en escena de Brel no son más que los elementos físicos del espectáculo, el decorado necesario.

Al igual que los arreglos originales de Roland Romanelli, es la llama personal de Arnaud Askoy, su generosa carga emocional, lo que debería conmovernos, conjurando una magia comparable a la de la época, como un lienzo impresionista viviente.

Esa es la promesa: « Ceci n’est pas Brel », como habría dicho Magritte… Déjese llevar…

Nein, Arnaud Askoy ist nicht Brel, aber wenn man ihn hört und sieht, könnte man das glauben.

Arnaud verleiht dem großen Jacques aufrichtiges Fleisch.

Die verblüffende Ähnlichkeit, der auffallende stimmliche Abdruck, die Beachtung der grundlegenden Inszenierungsmittel von Brel sind nur die physischen Elemente der Aufführung, die notwendige Kulisse.

Wie bei den Originalarrangements von Roland Romanelli ist es Arnaud Askoys persönliches Feuer, diese emotionale, großzügige Ladung, die uns überwältigen soll, die eine Magie entstehen lässt, die mit der der damaligen Zeit vergleichbar ist, wie ein lebendiges impressionistisches Gemälde.

Das ist das Versprechen: « Ceci n’est pas Brel! » hätte Magritte gesagt… Lassen Sie sich einfach treiben…

