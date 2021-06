Place à la Fête Foraine sur l’île Saint-Germain Parc départemental de l’Ile Saint-Germain, 9 juin 2021-9 juin 2021, Issy-les-Moulineaux.

Du mercredi 9 juin au dimanche 27 juin, la traditionnelle Fête Foraine Infantine revient sur le Parc Départemental de l’île Saint- Germain, pour la plus grande joie des enfants. Avec la mise en oeuvre d’un protocole sanitaire adapté, notamment en termes de jauge, les manèges accueilleront les enfants et des stands distrairont aussi les petits et les grands lors de leur balade dans le Parc. La Fête Foraine Enfantine aura tout pour vous séduire. : « Chaises Volantes», « l’Autoroute enfantine » et « Rivière Enchantée », autant de noms de manèges et d’attractions qui font rêver. Sans oublier un arrêt au stand confiseries / glaces ! **Le mercredi, samedi et dimanche de 10h à 12h** : Tours offerts aux enfants sur présentation de tickets de gratuité distribués au sein des écoles maternelles et élémentaires isséennes. Les conditions d’application des tarifs de billetterie des manèges sont fixées par chaque forain, cependant l’accès est libre et gratuit à la fête foraine.

Parc départemental de l'Ile Saint-Germain Parc de l'Ile Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



