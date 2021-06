Les Allues Les Allues Les Allues, Savoie Piscine : Soirée Aquazen Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Savoie

Piscine : Soirée Aquazen Les Allues, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Les Allues. Piscine : Soirée Aquazen 2021-07-28 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-28 22:00:00 22:00:00 La Chaudanne Espace Piscine – Parc Olympique

Les Allues Savoie EUR 8 12 [Actuellement fermé suite aux décisions du gouvernement]

Nous vous accueillons pour un pur moment de détente pour découvrir nos massages, produits Pure Altitude, séances de stretching, étirements sur paddle, tisanerie à volonté, musique douce.

