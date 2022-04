Pique-nique Républicain Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Pique-nique Républicain Biarritz, 14 juillet 2022, Biarritz. Pique-nique Républicain Rue de Lac Marion Lac Marion Biarritz

2022-07-14 – 2022-07-14 Rue de Lac Marion Lac Marion

Biarritz Pyrénées-Atlantiques La Ville de Biarritz vous invite à fêter le 14 juillet au cours une journée pique-nique au lac Marion.

Rendez-vous au Lac Marion avec votre panier repas.

Tout au long de la journée, des animations ainsi qu’une ambiance musicale complèteront ce moment de partage républicain.

Cet événement se veut également éco responsable : les participants seront invités à respecter le site, espace naturel propriété du Conservatoire du Littoral.

Rue de Lac Marion Lac Marion Biarritz

