Le Couvent, le dimanche 1 août à 18:00

PIQUE NIQUE LYRIQUE // OPERA AU JARDIN (18h-20h30) Ça sera une seconde édition, et autant vous le dire, ça sera encore un honneur et un moment assez particulier pour nous que d’organiser un Opéra dans les jardin du Couvent. Dimanche 1er août, ce sont les élèves du conservatoire de Marseille qui nous proposeront un répertoire lyrique de près de 2 heures. Accompagnés de la pianiste Anne Guidi professeur au Conservatoire et accompagnatrice de la classe de chant de Magali Damonte. Katherine Serrano – Soprano Shan Guo – Soprano Esma Mehdaoui Mezzo – Soprano Hassan Memmou – Ténor Adrien Susini – Ténor Jeonghyun Han – Baryton Dmitry Voronov – Baryton Un grand merci au Conservatoire National à Rayonnement Régional de Marseille Pierre Barbizet et à la classe de Chant Magali Damonte ——- CINÉ-CONCERT (plein air) (21h15-22h30) A la tombée du soir, on ira s’allonger dans les vergers pour des cinés concerts projetés en bobines ! On aura le plaisir de projeter quelques films muets de la collection de Mr Simien, collectionneur et projectionniste au sein du Ciné club de Provence. Accompagnés au piano par Sandrine Rossignol et à la batterie / percussions par Raphael Rossignol. * Musiques entièrement improvisées ** Les films seront projetés avec un projecteur à bobines 16 mm d’époque. Charlot rentre tard – Charlotte Chaplin (15 min) Rien ne va plus – Harold Lloyd (20 min) Beaucitron navigateur – Harry Snub Pollard (15 min) Le Chapeau – Max Linder (15 min) Champion de l’Affiche – Charley Chase (20min) Charlot policeman – Charlie Chaplin (15 min) ——- INFOS SANITAIRES Suite aux dernières annonces du gouvernement, le pass sanitaire devient obligatoire dès le 21 juillet, dans tous les lieux de loisir rassemblant plus de 50 personnes. Ces mesures seront donc applicables durant l’évènement. 3 preuves sanitaires sont acceptées : Test RT-PCR ou antigénique : preuve d’un test négatif de moins de 48h Test RT-PCR ou antigénique : preuve d’un test positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois Preuve de vaccination 2ème dose de plus de 15 jours Pour info le test antigénique est gratuit et prend 15 minutes en pharmacie. Dans le quartier de la Belle de Mai, la Pharmacie des Deux Places, à 400m du Couvent Levat, propose des tests antigéniques. Les 12-17 ans sont exemptés du pass sanitaire jusqu’au 30 août.

adhésion 2€

Le Couvent 52, rue Levat 13003 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



2021-08-01T18:00:00 2021-08-01T23:00:00