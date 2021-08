Pique-nique des trois couleurs dans le parc au château Cérons Cérons, 14 octobre 2021, Cérons.

Pique-nique des trois couleurs dans le parc au château Cérons 2021-10-14 11:00:00 – 2021-10-17 15:00:00

Cérons Gironde Cérons

EUR 49 A l’occasion d’une visite complète de notre propriété, vous profiterez d’un cadre typique du bordelais (magnifique chartreuse viticole du XVIIème siècle), et les explications apportées sur l’ensemble du travail de notre château (de la vigne au vieillissement des vins, en passant par la vinification) vous permettra de comprendre parfaitement les particularités de notre château et de notre appellation.

Suite à la visite, une dégustation découverte des différents vins de la propriété (Graves rouge, Graves blanc sec et Cérons) émerveillera vos sens.

Pour finir cette escapade sur une note gourmande, vous pourrez vous relaxer paisiblement dans le cadre magnifique du domaine, sous les arbres centenaires du parc. Nous déclinons trois menus pique-niques élaborés avec précision autour des accords mets et vins, en découvrant les talents des producteurs qui nous entourent.

+33 5 56 27 01 13

Château de Cérons

dernière mise à jour : 2021-08-12 par