du samedi 19 juin au dimanche 20 juin

Rendez-vous les 19 et 20 juin sur notre domaine pour profiter d’une journée de détente, de découverte et de divertissement. Au programme : * De 10h à 12h : balade guidée en VTT ou VTC électrique suivie d’une dégustation.de 35 à 45 euros par personne sur réservation uniquement * De 12h à 15h : pique-nique (arbecue à disposition) * Le reste de la journée, balade au travers du sentier botanique, découverte de la production et visite du chai

Sur réservation

Le domaine ouvre ses portes lors des Journées Nationales de l’Agriculture, dans le cadre de l’événement annuel « Pique-nique chez le Vigneron Indépendant » EARL du domaine Vayssette 2738 chemin des Crêtes 81600 Gaillac Gaillac Tarn

