Châtenois EARL Domaine Bernhard-Reibel Bas-Rhin, Châtenois Pique-nique chez le Vigneron Indépendant au domaine Bernhard-Reibel EARL Domaine Bernhard-Reibel Châtenois Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Châtenois

Pique-nique chez le Vigneron Indépendant au domaine Bernhard-Reibel EARL Domaine Bernhard-Reibel, 20 juin 2021-20 juin 2021, Châtenois. Pique-nique chez le Vigneron Indépendant au domaine Bernhard-Reibel

EARL Domaine Bernhard-Reibel, le dimanche 20 juin à 11:00

Rendez-vous le 20 juin sur notre domaine pour passer une journée de détente, de divertissement et de découverte en notre compagnie. N’oubliez pas votre pique-nique pour passer un moment conviviale en toute sérénité . Au programme : * Balade dans les vignes * Présentation de Riesling de différents terroirs * Animation musicale * Découverte des trésors de la cave

Sur réservation

Le domaine ouvre ses portes lors des Journées Nationales de l’Agriculture, dans le cadre de l’événement annuel « Pique-nique chez le Vigneron Indépendant » EARL Domaine Bernhard-Reibel Vieux chemin de Sélestat 67730 Châtenois Châtenois Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-20T11:00:00 2021-06-20T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Châtenois Étiquettes évènement : Autres Lieu EARL Domaine Bernhard-Reibel Adresse Vieux chemin de Sélestat 67730 Châtenois Ville Châtenois lieuville EARL Domaine Bernhard-Reibel Châtenois