Pique-nique au parc de Procé Parc de Procé, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Nantes. 2021-07-26

Horaire : 12:00

Gratuit : oui Inscription sur https://www.orpan.fr/ Seniors Pensez à apporter votre repas froid Rendez-vous devant le manoir de Procé Sur inscription https://www.orpan.fr/ Parc de Procé Boulevard des Anglais Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes

