CAVALIER PIOCHE, 28 novembre 2021 14:30, Nantes.

PIOCHE.

Dimanche 28 novembre, 14h30

CAVALIER

*

Cavalier affirme une esthétique musicale chaleureusement sombre, entre ballades aériennes et saturations orageuses. Une chevauchée au son des guitares et des reverbs à ressorts où les mots trouvent une place privilégiée et où l’imagerie fantastique illustre son voyage et sa quête de sens. La musique de Cavalier se situe à la croisée des routes du Rock et de la Pop française, où se rencontrent Timber Timbre, la poésie de Alain Bashung et les riffs des Arctic Monkeys.

*

dimanche 28 novembre – 14h30 à 16h30

*

PIOCHE 10 rue de Bel Air, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique

