Piers Faccini Salle Paul Fort, 19 octobre 2021-19 octobre 2021, Nantes.

Piers Faccini

Salle Paul Fort, le mardi 19 octobre à 20:30

Cet auteur-compositeur-interprète, peintre et photographe anglo-italien, poursuit avec humilité, depuis de nombreuses années, un chemin éminemment personnel où métissage et partage ont toute leur place. Maîtrisant plus que jamais l’art du songwritting et de la complainte, de sa voix à la puissante douceur, il vient en quintet, le temps d’un instant suspendu, mettre en lumière un monde en perdition, nous ravir de son univers entre chien et loup, à l’épure réconfortante et au raffinement infini.

De 20 à 25€

Au cœur d’un no-man’s land intimiste au sublime dépouillement, en jardinier patient, Piers Faccini cultive de délicates ballades.

Salle Paul Fort 9 rue Basse-Porte 44000 Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T20:30:00 2021-10-19T22:00:00