Seine-Maritime

Pierres en Lumières & Concert à Campneuseville Campneuseville, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Campneuseville. Pierres en Lumières & Concert à Campneuseville 2021-07-02 21:00:00 – 2021-07-02 23:00:00

Campneuseville Seine-Maritime Campneuseville 21h – Répétition en plein air des Vokaliz, groupe vocal local sur le parvis de la chapelle Notre Dame de Lourdes dans le cadre de « Pierres en Lumières ». La commune de Campneuseville participe à l’opération « Pierres en Lumières – 2021 » qui se déroulera finalement ce 2 juillet 2021.

Pour mettre en valeur la restauration et la valorisation de la chapelle Notre Dame de Lourdes au hameau du Sainfoin devant, le groupe local « Vokaliz » interprétera des chants Gospel et de variété, avec pour toile de fond les illuminations de la chapelle.

Une petite restauration sera présente sur place dès 20h00 avec le Food Truck « Pascale O Féminin » qui s’installera face à la chapelle pour vous proposer ses créations sur place ou à emporter.

Entrée libre. Infos : 06 47 16 75 29 – j.deconynck@gmail.com – https://www.facebook.com/campneuseville Une organisation conjointe entre la commission municipale des fêtes et cérémonies de Campneuseville

j.deconynck@gmail.com +33 2 35 93 77 21 http://cdhaa.fr/

