Pierres en Lumières 2021 Sainneville, 1 octobre 2021, Sainneville.

Pierres en Lumières 2021 2021-10-01 – 2021-10-01

Sainneville Seine-Maritime Sainneville

Créé en 2009 dans l’Orne, à l’initiative de l’État, du Département de l’Orne et de la Fondation du patrimoine, Pierres en Lumières rayonne aujourd’hui sur toute la Normandie. La volonté commune de ses acteurs est de préserver et de promouvoir le patrimoine local.

Pour cette édition 2021, Pierres en Lumières a pour thème l’art : artistes et métiers d’art. En Seine-Maritime, chacun est de nouveau invité à découvrir ou redécouvrir le patrimoine normand sous un éclairage original, tout en proposant des animations, pouvant être liées à l’art avec des artistes locaux et/ou sur les métiers d’arts.

A Sainneville-sur-Seine : l’église Saint-Maclou (1 place de l’Église)

L’église Saint-Maclou, classée Monument Historique depuis 1926, est bâtie au cours du 12ème siècle. Sa partie la plus ancienne est la nef, de style roman. Remaniée au 17ème siècle, elle se dote d’un clocher de forme hexagonale, qui prend appui sur la base carrée de la tour lanterne primitive. Aux 19ème et 20ème siècles, les bas-côtés de la nef romane sont reconstruits, présentant sur leur face extérieure une alternative de briques et de pierres. Plus récemment, en 2016, des travaux ont permis la restauration de la façade ouest et du porche ; et en 2019, la façade sud a été restaurée.

Vendredi 1er octobre en soirée :

– Mise en lumière de l’église

– Visites libres

mairie-sainneville-sur-seine@wanadoo.fr +33 2 35 20 90 07

