Créé en 2009 dans l'Orne, à l'initiative de l'État, du Département de l'Orne et de la Fondation du patrimoine, Pierres en Lumières rayonne aujourd'hui sur toute la Normandie. La volonté commune de ses acteurs est de préserver et de promouvoir le patrimoine local. Pour cette édition 2021, Pierres en Lumières a pour thème l'art : artistes et métiers d'art. En Seine-Maritime, chacun est de nouveau invité à découvrir ou redécouvrir le patrimoine normand sous un éclairage original, tout en proposant des animations, pouvant être liées à l'art avec des artistes locaux et/ou sur les métiers d'arts.

