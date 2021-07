Meudon Centre d'art et de Culture Hauts-de-Seine, Meudon PIERRE LAPIN 2 Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin).S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses menus délits sont appréciés… ANIMATION ETATS-UNIS – 2021 – 1H33 – +5/6 ANS Centre d'art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-01T14:30:00 2021-09-01T16:03:00;2021-09-04T17:00:00 2021-09-04T18:33:00;2021-09-05T10:30:00 2021-09-05T12:03:00

