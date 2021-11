Orléans Maison des Associations de la Source Loiret, Orléans Pierre Delaire, un Orléanais à l’international Maison des Associations de la Source Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Pierre Delaire, un Orléanais à l’international Maison des Associations de la Source, 29 novembre 2021, Orléans. Pierre Delaire, un Orléanais à l’international

du lundi 29 novembre au samedi 4 décembre à Maison des Associations de la Source

Pierre Delaire, un Orléanais à l’international ———————————————- Né il y a cent ans, Pierre Delaire a découvert l’espéranto lorsqu’il était collégien. Il a tout de suite commencé à l’enseigner, et à consacré sa vie à promouvoir cette langue internationale équitable et fraternelle. L’association Espéranto-Loiret propose une [exposition virtuelle](http://esperantodev45.free.fr/expo/) et une exposition physique sur sa vie. Venez découvrir l’itinéraire d’un jeune homme passionné ! De 10h à 18h, MDA La Source ! Vous pouvez aussi voir le [film sur Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=cQXkPbIvuLI&t=8s)

Entrée libre

Exposition à la Maison des Associations de La Source. Pierre Delaire, né il y a cent ans à Orléans, a consacré sa vie à faire connaître la langue internationale Espéranto Maison des Associations de la Source Place Sainte-Beuve 45100 ORLEANS Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-29T10:00:00 2021-11-29T18:00:00;2021-11-30T10:00:00 2021-11-30T18:00:00;2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T10:00:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-03T10:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Maison des Associations de la Source Adresse Place Sainte-Beuve 45100 ORLEANS Ville Orléans lieuville Maison des Associations de la Source Orléans