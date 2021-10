Pièce de théâtre : ” Bled ” Lourdes, 23 octobre 2021, Lourdes.

Pièce de théâtre : ” Bled ” 2021-10-23 – 2021-10-23 LOURDES Avenue Alexandre Marqui

Lourdes Hautes-Pyrénées

“BLED” de DANIEL DANIS le samedi 23 octobre 2021 à 15h à l’Espace Robert Hossein.

Une création 2021, tout public à partir de 7 ans.

Durée 50 minutes

Bled est un Petit Poucet moderne qui va à la rencontre du monde.

Bled est un Petit Poucet moderne qui va à la rencontre du monde.

Une famille est sur le point de se faire expulser. Elle charge le plus jeune de ses fils, Bled, de trouver une nouvelle demeure. L’enfant part en mission, seul, avec pour unique lien entre lui et les siens un téléphone mobile volé à l’un de ses frères. Bled est un Petit Poucet moderne, qui s’en sort à la force de ses rêves. Seul, à la rencontre du monde, il se crée des compagnons avec qui il dialogue, avec qui il chemine. Il parle fort pour rompre le silence, vaincre sa peur et retrouver au final le chemin de la maison.

Mise en scène / Scénographie /dessins > Charly Blanche

Conception Vidéo Animations – Lumière > Dario Sajéva

Direction d’acteur > Franck Garric

Oeil extérieur > Joëlle Noguès, Clémence Millet, Lili Panisset

Interprétation > Charly Blanche – Dario Sajéva

Création Sonore > Joackim Larroque

Création costume > Kantuta Varlet

Diffusion > Alexandra Bouglione

Le samedi 23 octobre 2021 à 15h, découvrez la pièce de théâtre de Daniel Danis, “Bled” à l’espace Robert Hossein.

culture@ville-lourdes.fr +33 5 62 42 54 57

“BLED” de DANIEL DANIS le samedi 23 octobre 2021 à 15h à l’Espace Robert Hossein.

Une création 2021, tout public à partir de 7 ans.

Durée 50 minutes

Bled est un Petit Poucet moderne qui va à la rencontre du monde.

Bled est un Petit Poucet moderne qui va à la rencontre du monde.

Une famille est sur le point de se faire expulser. Elle charge le plus jeune de ses fils, Bled, de trouver une nouvelle demeure. L’enfant part en mission, seul, avec pour unique lien entre lui et les siens un téléphone mobile volé à l’un de ses frères. Bled est un Petit Poucet moderne, qui s’en sort à la force de ses rêves. Seul, à la rencontre du monde, il se crée des compagnons avec qui il dialogue, avec qui il chemine. Il parle fort pour rompre le silence, vaincre sa peur et retrouver au final le chemin de la maison.

Mise en scène / Scénographie /dessins > Charly Blanche

Conception Vidéo Animations – Lumière > Dario Sajéva

Direction d’acteur > Franck Garric

Oeil extérieur > Joëlle Noguès, Clémence Millet, Lili Panisset

Interprétation > Charly Blanche – Dario Sajéva

Création Sonore > Joackim Larroque

Création costume > Kantuta Varlet

Diffusion > Alexandra Bouglione

dernière mise à jour : 2021-10-18 par