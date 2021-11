Bidart Bidart Bidart, Pyrénées-Atlantiques Pièce de théâtre « Allo Docteur ?… C’est…… » de Nathel au profit du Téléthon Bidart Bidart Catégories d’évènement: Bidart

Pyrénées-Atlantiques

Pièce de théâtre « Allo Docteur ?… C'est…… » de Nathel au profit du Téléthon
Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers
Bidart

2021-12-10 20:30:00 – 2021-12-10 23:00:00

EUR 10 10
Nathel (Nathalie Laparra), après avoir écrit et joué la pièce « Piste Barrée » du vendredi 3 décembre, nous offre son seul en scène décapant ! « Sylvie Chaumard se confie à son psy…Femme aux multiples facettes ou affabulatrice patentée ? Du malaise aux rires, la loufoquerie est de mise. » Déconseillée aux moins de 12 ans.

Nombre de places limitées.

+33 6 38 99 85 60
Nombre de places limitées.
Pass sanitaire obligatoire. L'intégralité de la recette de cette soirée est reversée à l'AFM Téléthon.

Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart

