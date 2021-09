Picon Mon Amour Club Convergences 1,Place Evariste Gras, 6 novembre 2021, La Ciotat.

DUO DE CHANSONS THÉATRALISÉES Avec Lorène à l’accordéon et au chant et Jojo aux multiples basses, ce couple déjanté étanche notre soif musicale et fait swinguer nos zygomatiques, au gré de leurs impros inspirées des publics, toujours jamais pareilles. Le Duo a vu le jour il y a 5 ans dans les Hautes Cévennes. Après plus de 400 concerts à leur actif, ils proposent aujourd’hui un show en Duo encore plus chaud dans lequel se mélangent non seulement des reprises de chansons populaires et de musiques du monde mais aussi des compositions personnelles osées, rigolottes, tendancieuses et revendicatives. [https://www.piconmonamour.com/](https://www.piconmonamour.com/) Ouverture des portes à 20h Entrée 10€ De 20h à 20h30: 1/4h ciotaden entrée à 5€ sans condition Pass sanitaire Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles. En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne.

