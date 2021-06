PIC NIC au MAC VAL MAC VAL, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Vitry-sur-Seine.

PIC NIC au MAC VAL, dans le cadre de « Jardins ouverts 2021 » ———————————————————– ### A l’occasion de Jardins ouverts et de la Nuit européenne des musées ### Samedi 3 juillet, 12h – 22h, gratuit Dans le cadre de « Jardins ouverts 2021 », le MAC VAL propose la troisième édition de son PIC NIC, pour rassembler voisines, voisins et partenaires du territoire. Retrouvons-nous pour cet événement gratuit qui privilégie le plaisir d’être ensemble, de partager un moment convivial et festif dans les différents espaces du musée. Venez avec votre pique-nique pour profiter tout au long de la journée du vaste jardin. Pour le MAC VAL et ses partenaires, c’est l’occasion de rassembler tous les publics autour d’un projet pensé comme un lieu d’accueil des diversités créatives et festives. Au programme : visites guidées et ateliers artistiques pour tous et toutes, performances, œuvre participative, spectacle, concert, DJ set… Avec Nidal Abdo et l’Atelier des artistes en exil, Baština Voyages, TAM (Thérapies Arts Médiations) et le CADA de Choisy-le-Roi, le CADA de L’Haÿ-les-Roses et la Maison muni-cipale de quartier Petit-Ivry, Taysir Batniji, CHASSOL, Julia Chausson, Cheb Gero et le Festival Sonic Protest, Juan Camilo Hernández Sánchez avec les microlycée et lycée polyvalent Jean Macé et l’ensemble L’Itinéraire, Khalil Joreige, Roland Nespoulet et Émilie Lesvignes, Ana Pi et Jideh HIGH ELEMENTS en partenariat avec La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne, Philippe Vasset et Ryoko Sekiguchi.

