PIAZZOLLA 2021 La Batterie Guyancourt, 29 janvier 2022, Guyancourt.

À l’occasion du centenaire de la naissance d’Astor Piazzolla en 2021, Louise Jallu gravit ce monument de la musique avec toute l’insouciance et l’audace de sa jeunesse. Quittant les sentiers battus, elle s’est immergée dans la musique de ce mélodiste hors pair pour en puiser la « mécanique secrète » et tracer, à partir de ce sillon, une relecture originale frôlant parfois l’irrévérence pour mieux marquer sa déférence envers cet immense compositeur argentin. Cette bandonéoniste virtuose la réinvente avec une telle audace et un tel amour qu’elle emporte ailleurs, et plus précisément là où il faut, la musique de son héros : au cœur de l’émotion.

A partir de 8,50€

Louise Jallu Quartet – Piazzolla et le Tango Nuevo réinventé avec une énergie vitale, joyeuse et le sens aigu de l’ouverture vers le jazz et la musique contemporaine.

La Batterie Guyancourt 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines



