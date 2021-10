Colonzelle Colonzelle Colonzelle, Drôme Piano et violon, avec Rebecca Chaillot et Christophe Bianco Colonzelle Colonzelle Catégories d’évènement: Colonzelle

Piano et violon, avec Rebecca Chaillot et Christophe Bianco Colonzelle, 26 octobre 2021, Colonzelle. Piano et violon, avec Rebecca Chaillot et Christophe Bianco 2021-10-26 19:00:00 19:00:00 – 2021-10-26 Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie

Colonzelle Drôme Concert piano et violon, sonates de Beethoven N°3 et César Franck. Avec Rebecca Chaillot et Christophe Bianco. dernière mise à jour : 2021-10-16 par

