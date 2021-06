Piano en Fleurs #1: Parc de la Cômerie, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Marseille.

Piano en Fleurs #1:

Parc de la Cômerie, le vendredi 30 juillet à 21:00

[http://www.pianoenfleurs.com](http://www.pianoenfleurs.com)ique, le jazz, la botanique et la gastronomie. Des artistes d’exception et des producteurs locaux investis pour vous faire découvrir, en plus des concerts, l’horticulture et l’art culinaire. Car pour toutes ces matières, la Méditerranée est un berceau foisonnant et notre territoire regorge d’acteurs de terrain passionnés. Nous souhaitons, à travers ce rendez-vous culturel, valoriser les circuits courts et la nécessité de préserver la biodiversité de nos terres… « … c’est comme si on pénétrait dans le secret de l’âme que Chopin a voulu donner. Plus que dans les Ballades ou les Sonates où il a fait quelque chose de plus démonstratif, c’est comme si on allait à l’intérieur de son être, comme si on perçait son secret… » ▶ Accès Parc de la Cômerie 5 rue de lacédémone 13006 Marseille ▶ Billetterie en ligne Tarif normal / 1 concert : 25€ Tarif réduit / 1 concert : 15€ Pass 2 concerts : 40€ / 35€ Pass 3 jours / 5 concerts : 100€ / 80€ ▶ Une question ? 06 07 65 48 54 contact[@]pianoenfleurs.com www.pianoenfleurs.com Une co-production Arts et Musiques en Provence & la Cie Nine Spirit. En collaboration avec Marseille Concerts et ENSAMM.

Parc de la Cômerie 5 rue de lacédémone 13006 Marseille



2021-07-30T21:00:00 2021-07-30T23:00:00