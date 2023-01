Photographions la nature au plus près à Naveil Naveil Naveil Naveil Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Photographions la nature au plus près à Naveil Naveil, 20 mai 2023, Naveil.

2023-05-20 11:00:00 – 2023-05-20 18:00:00

Naveil
Loir-et-Cher

Loir-et-Cher Naveil Photographions la nature au plus près à Naveil. En effet, des spécialistes de Perche Nature vont

apprendront à utiliser vos équipements photo (Smartphone si c’est le cas), mais également à découvrir et à utiliser des équipements spécialement dédiés à ce type de photo. Le programme de cette animation comportera un court temps de théorie en salle en utilisant, en particulier, des photos apportées déjà réalisées par vous, par les animateurs, un repas pique-nique apporté par chacun(e) et partagé, une séance photos sur le terrain à la Butte de Marcilly, et un partage critique, de nouveau en salle, des photos prises sur le terrain. Un covoiturage sera organisé pour le

déplacement sur le terrain l’après-midi. Sur inscription, pensez à réserver. Si vous aimez admirer la nature de très près, au ras du sol et dans les herbes, et aimeriez la photographier en mode macro photo, cette animation est faite pour vous. Pixabay

