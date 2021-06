Chantilly Musée de la dentelle de Chantilly Chantilly, Oise Photocall « Au temps d’Eugénie » Musée de la dentelle de Chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Oise

Photocall « Au temps d’Eugénie » Musée de la dentelle de Chantilly, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Chantilly. Photocall « Au temps d’Eugénie »

Musée de la dentelle de Chantilly, le samedi 3 juillet à 19:00

Le temps d’une photo, offrez-vous un petit voyage dans le temps et métamorphosez- vous en Eugénie de Montijo ou en élégante du Second Empire… Des accessoires en dentelle, un cadre, prenez la pose et repartez avec votre photo à la manière des portraits du peintre Winterhalter !

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:00:00

