Philippe Katerine – Bacchantes Lyon 5e Arrondissement, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lyon 5e Arrondissement. Philippe Katerine – Bacchantes 2021-07-03 – 2021-07-03 21:30:00 21:30:00 Théâtres Romains de Fourvière 6 rue de l’Antiquaille

Lyon 5e Arrondissement Rhône Lyon 5e Arrondissement EUR 37 37 Philippe Katerine revient avec un fantastique dixième album, à la fois iconoclaste et moderne, avec les participations exceptionnelles de Lomepal, Angèle, Chilly Gonzales, Gérard Depardieu, Camille, Dominique A et Oxmo Puccino. contact@nuitsdefourviere.fr +33 4 72 32 00 00 http://www.nuitsdefourviere.com/ Philippe Katerine revient avec un fantastique dixième album, à la fois iconoclaste et moderne, avec les participations exceptionnelles de Lomepal, Angèle, Chilly Gonzales, Gérard Depardieu, Camille, Dominique A et Oxmo Puccino.

Détails Catégories d’évènement: Lyon 5e Arrondissement, Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Lyon 5e Arrondissement Adresse Théâtres Romains de Fourvière 6 rue de l'Antiquaille Ville Lyon 5e Arrondissement lieuville 45.75997#4.82033