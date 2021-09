PETITS CONSEILS DE BÊTES Le Scarabée – Salle de spectacles, 10 novembre 2021, LA VERRIERE.

PETITS CONSEILS DE BÊTES

Le Scarabée – Salle de spectacles, le mercredi 10 novembre à 15:00

Fables baroques et danse hip-hop dès 7 ans En partenariat avec la Commanderie-Mission Danse de SQY et le Centre de musique baroque de Versailles Stage danse et marionnettes Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021 de 10h-12h30/14h-16h30 de 8 à 14 ans à la Maison de la Musique et de la Danse Avec Iffra Dia, danseur chorégraphe et Ornella Amanda, marionnettiste Construisez une marionnette et initiez-vous aux fondamentaux de la manipulation ; développez la mécanique du mouvement par la danse. En croisant l’art de la marionnette avec la danse, il s’agit ici de découvrir son corps sous un nouvel angle et de le prêter à l’objet pour l’animer et le mouvoir. A la fin qui manipule qui ? Qui fait danser qui ? La marionnette ou l’Homme ? Tarif : 35 € /enfant En partenariat avec la Commanderie-Mission Danse de SQY Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 5,00€

Compagnie Les Lunaisiens Avec cette grande fable musicale, Arnaud Marzorati et ses Lunaisiens s’invitent dans un univers étonnant, celui du poète La Fontaine. Ils racontent les passions humaines a…

Le Scarabée – Salle de spectacles 7bis avenue du Général Leclerc LA VERRIERE



