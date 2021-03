Saint-Étienne en ligne Saint-Étienne (pétition) ICE : De l’argent pour les soignants, pas pour les actionnaires! en ligne Saint-Étienne Catégorie d’évènement: Saint-Étienne

L’initiative citoyenne européenne est une innovation du traité de Lisbonne donnant un droit d’initiative politique à un rassemblement en un an d’au moins un million de citoyens de l’Union européenne, venant d’au moins un quart des pays membres.

Elle doit être proposée par un comité des citoyens, composé d’au moins sept citoyens résidant dans au moins sept États différents de l’UE.

C’est le cas de l’ICE Pas de profit sur la pandémie.

Elle a déjà recueilli plus de 70 000 signatures.

Fin de la collecte: 1/02/2022

A vous de jouer!

Attention: ce n’est pas une simple pétition où il suffit de donner une adresse de courriel, il y a une procédure à respecter, mais les 5 min nécessaires en valent vraiment la peine! ### **[https://noprofitonpandemic.eu/fr/](https://noprofitonpandemic.eu/fr/)**

