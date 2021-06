Petit Train du Coeur de ville Soissons, 18 juin 2021-18 juin 2021, Soissons.

Petit Train du Coeur de ville 2021-06-18 – 2021-09-26

Soissons Aisne

3 Fort du succès populaire dont il a bénéficié en 2020, les rues de Soissons vont être parcourues durant tout l’été par un joyeux petit train touristique.

Le parcours proposé s’adresse à tous, petits et grands, manière ludique de parcourir la ville tout en bénéficiant de commentaires. Du 18 juin au 26 septembre.

En juin: les vendredis à 21 heures, les samedis à 11h00, 14h30, 15h30,16h30, les dimanches à 14h30, 15h30 et 16h30.

En juillet et août : du lundi au samedi à 11h00, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 et 21h00, les dimanches à 11h00, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

En septembre : les vendredis à 21h00, les samedis à 11h00, 14h30, 15h30, 16h30, les dimanches à 14h30, 15h30 et 16h30.

Les rotations de 21 heures se font en compagnie d’un guide conférencier.

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme du GrandSoissons.

+33 3 23 53 17 37

